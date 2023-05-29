Экс-аким одного из районов Алматы возглавил "Алматинские тепловые сети"

Алтай Рахимбетов. Фото: акимат Алматы

Генеральным директором ТОО "Алматинские тепловые сети" назначен Алтай Рахимбетов, ранее занимавший пост акима Бостандыкского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Алтай Рахимбетов родился в 1973 году.

Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности "теплогазоснабжение, вентиляция, охрана воздушного бассейна".

Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов.

В разные годы работал в структурных подразделениях управления экологии, управления охраны окружающей среды, управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы.

С 2015 по 2018 год занимал должность акима Ауэзовского района города Алматы.

До назначения на должность генерального директора "АлТС" работал акимом Бостандыкского района Алматы.

Напомним, с 2018 года пост гендиректора ТОО "Алматинские тепловые сети" занимал Куаныш Бесенбинов.

В конце января этого года стало известно, что Бейсенбинова задержала Антикоррупционная служба. А в середине марта Антикор сообщил, что Бейсенбинова, главного инженера и главу управления капитального строительства "АлТС" осудили за получение взятки от директора ТОО "СпецКоммунСтрой" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы.

Добавим, что на сайте ТОО "Алматинские тепловые сети" указано, что компания - теплоэнергетическое предприятие, обеспечивающее теплоснабжение потребителей на территории города Алматы.

"Основная миссия предприятия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам", - говорится на сайте "АлТС".

Согласно уставу компании, участником ТОО является Управление финансов города Алматы, владеющее 100% долей участия в уставном капитале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2022479-naznachen-novyy-rukovoditel-almatinskih-teplovyh-setey/