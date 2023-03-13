Руководство "Алматинских теплосетей" осудили за коррупцию

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Генеральный директор, а также ряд других руководителей "Алматинских тепловых сетей" были осуждены за коррупцию, сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

Сообщается, что приговором суда №2 Медеуского района Алматы осуждены за получение взятки:

генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" (далее – АлТС) Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн тенге;

главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн тенге;

начальник Управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн тенге.

Кроме того, за дачу взятки осужден директор ТОО "СпецКоммунСтрой" Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн тенге.

В сообщении Антикоррупционной службы отмечается, что указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе

При этом общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд 80 млн тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест.

"Должностные лица АлТС подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы", – гласит сообщение.

В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы. Отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что гендиректора "Астана-Зеленстрой" оштрафовали на 185 млн тенге за взятку.

Согласно статье 367 УК РК, максимальное наказание за дачу взятки:

штраф в размере от 50-кратной до 60-десятикратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме того, у лица конфисковывают имуществ, а также пожизненно лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии со статьей 366 УК РК, максимальное наказание за получение взятки:

штраф в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Также следует конфискация имущества, лицо пожизненно лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012604-rukovodstvo-almatinskih-teplosetey-osudili-za-korruptsiyu/