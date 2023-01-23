Задержан гендиректор "Алматинских тепловых сетей"

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали гендиректора ТОО "Алматинские тепловые сети" Куаныша Бейсенбинова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу агентства.

В Антикоре подтвердили факт задержания Бейсенбинова, однако в чем именно обвиняют мужчину и другие подробности дела обещали озвучить позднее.

Отметим, Куаныш Бейсенбинов стал руководителем ТОО "Алматинские тепловые сети" в апреле 2018 года - его назначил тогда еще аким Алматы Бауыржан Байбек.

Сообщалось, что в разные годы Бейсенбинов работал руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства Астаны и первым заместителем руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Тогда же отмечалось, что Байбек поставил перед новым главой предприятия ряд задач по повышению эффективности деятельности предприятия, снижению нормативных и сверхнормативных потерь тепла, а также цифровизации производственных процессов и оказания услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006396-zaderzhan-gendirektor-almatinskih-teplovyh-setey/