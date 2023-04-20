Генеральным директором "Павлодарэнерго" стал специалист из Беларуси

Олег Щемель. Фото: web.minskenergo.by

Новым генеральным директором АО "Павлодарэнерго" назначен специалист из Беларуси Олег Щемель. Об этом говорится в распространенном сообщении Казахстанской фондовой биржи (KASE).

"АО "Павлодарэнерго" (Павлодар), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о том, что решением Совета директоров от 17 апреля 2023 года генеральным директором компании назначен Олег Щемель", - указывается в тексте.

По информации официального сайта "Минскэнерго", трудовую деятельность Олег Щемель начал в 1993 году в филиале "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго", где проработал на разных должностях с 1993 по 2019 годы:

с 1993 по 1998 годы - электрослесарем по ремонту электрических машин, электромонтером по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики, мастером производственного участка электрического цеха Минской ТЭЦ-4;

с 1998 по 2000 годы - начальником смены электрического цеха;

с 2000 по 2007 годы - начальником смены электростанции, начальником производственно-технического отдела;

с 2007 по 2013 годы - заместителем главного инженера по эксплуатации электростанции;

с 2013 по 2019 годы - главным инженером электростанции.

С 14 февраля по 14 октября 2019 года был заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго".

С 15 октября 2019 года назначен генеральным директором РУП "Минскэнерго".

Напомним, ранее стало известно, что во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина. После чего он был снят с занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017594-generalnym-direktorom-pavlodarenergo-stal-spetsialist-iz-belarusi/