Назначен первый заместитель акима Алматинской области

Нурлан Абдрахим. Фото: акимат Алматинской области

Нурлан Абдрахим назначен на должность первого заместителя акима Алматинской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Нурлан Абдрахим родился в 1980 году. Образование - высшее, в 2001 году окончил университет "Кайнар" по специальности "юрист", в 2016 году получил академическую степень магистра социального образования по специальности "политология" при Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим юристом ИП "Джакубаев Д. М".

В разные годы работал контролером абонентского участка №2 отдела обслуживания физических лиц службы по работе с потребителями ОАО "Астанаэнергосервис"; стажером, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, заместителем директора департамента законодательства, директором департамента регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК; директором департамента подзаконных актов, председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности, исполняющим обязанности советника министра юстиции.

В 2012-2019 годах занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2019-2021 годах - государственный инспектор Администрации президента РК.

С мая 2021 года был заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

По информации официального сайта акимата Алматинской области, регион расположен на крайнем юго-востоке Казахстана. Областной центр - город Кунаев. Территория составляет 10,5 млн га.

В Алматинскую область входят: Илийский, Жамбылский, Кегенский, Райымбекский, Балхашский, Енбекшиказахский, Карасайский, Талгарский, Уйгурский районы.

Регион возглавляет Марат Султангазиев. Теперь его первым заместителем стал Нурлан Абдрахим. Заместителями акима являются Арслан Дандыбаев, Нуржан Кудайбергенов и Рауан Ракымбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2017036-naznachen-pervyy-zamestitel-akima-almatinskoy-oblasti/