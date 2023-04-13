Главой Службы антитеррора назначен Руслан Сейсембаев

Здание КНБ. Иллюстративное фото: twitter.com/knbgovkz

Глава государства назначил Руслана Сейсембаева заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы антитеррора, передает официальный сайт президента Казахстана.

"Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора", – говорится в тексте распоряжения.

Добавим, что, согласно информации на сайте Акорды, в мае 2021 года Касым-Жомарт Токаев присвоил Руслану Сейсембаеву специальное звание генерал-майора национальной безопасности.

Напомним, на прошлой неделе заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки стал Аскар Амерханов.

Сегодня Асхат Тулеуов был назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником Службы экономической безопасности.

По информации на сайте КНБ, ведомство осуществляет руководство единой системой органов национальной безопасности Казахстана, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, охраной госграницы страны, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения "А", межведомственную координацию в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции, а также единую политику в области защиты госсекретов.

С 2022 года председателем КНБ РК является генерал-лейтенант национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2016599-glavoy-sluzhby-antiterrora-naznachen-ruslan-seysembaev/