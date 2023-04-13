Токаев сменил заместителя главы КНБ

Нургали Билисбеков. Фото: КНБ РК

Глава государства произвел кадровые перестановки в руководстве Комитета национальной безопасности РК, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Между тем Тулеуов Асхат Калмагамбетович был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.

Стоит отметить, что сегодня также распоряжением президента Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора.

На официальном сайте Комитета Нацбезопасности говорится, что Нургали Билисбеков является почетным сотрудником КНБ РК, имеет звание генерал-лейтенанта национальной безопасности.

Карьера

1989-1996 годы - служба на офицерских должностях в органах государственной/национальной безопасности.

С 1996 по 2007 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

В 2007-2009 годах - заместитель председателя КНБ РК.

С 2009 по 2013 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С марта 2013 года до настоящего времени занимал пост зампредседателя КНБ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2016598-tokaev-smenil-zamestitelya-glavy-knb/