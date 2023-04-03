Аскар Амерханов назначен зампредом КНБ – главой Службы внешней разведки

Аскар Амерханов. Фото: официальный сайт Комитета национальной безопасности РК

Заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки стал Аскар Амерханов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Распоряжением главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности", – гласит сообщение.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Байжанов Габит Жакыпбаевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.

Согласно информации на официальном сайте КНБ РК, Амерханов Аскар Баймерденович окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

В 2020 году указом президента РК ему было присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

С 1995 по 2004 год служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2004 по 2022 год – служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С января прошлого года был заместителем председателя КНБ РК.

Основные задачи Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" следующие:

добывание разведывательной информации в интересах Республики Казахстан;

обеспечение президента Республики Казахстан, правительства и государственных органов Республики Казахстан разведывательной информацией и аналитическими оценками в политической, финансово-экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной и экологической областях;

содействие экономическому развитию и научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности Казахстана;

участие в разработке и создании условий, способствующих реализации государственной политики в области национальной безопасности;

реализация мер, направленных на недопущение реального и потенциального ущерба национальным интересам и безопасности Республики Казахстан, ее организациям, учреждениям и гражданам со стороны специальных служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, террористических и экстремистских организаций за рубежом;

в пределах установленной компетенции участие в обеспечении безопасности загранучреждений РК и их персонала;

координация деятельности других органов внешней разведки;

иные задачи, определяемые законами и актами президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015263-askar-amerhanov-naznachen-zampredom-knb-glavoy-sluzhby-vneshney-razvedki/