Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев принес присягу

Алмасадам Саткалиев. Фото: Facebook.com/KAZENERGY

Новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня, 11 апреля, на заседании кабмина принес присягу госслужащего, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев пришел на заседание правительства, чтобы доложить о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Но перед тем, как рассказать о ходе работ, он как недавно назначенный министр принес присягу госслужащего.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", - сказал Саткалиев.

Напомним, что 4 апреля указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович был назначен министром энергетики Республики Казахстан.

До этого пост министра энергетики с января 2022 года занимал Болат Акчулаков, который, согласно указу главы государства, теперь назначен на должность советника президента РК.

На официальном сайте главы правительства говорится, что Алмасадам Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.

Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

В 1997-2001 годах работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2006 год занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC".

В 2006-2007 годах являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В январе 2007 года назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В 2008-2009 годы — первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC", 2009-2011 годы — президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Қазына", а с 2011 по 2018 — председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2018 года по март 2021— управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына". С марта 2021-го и до настоящего назначения возглавлял фонд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2016272-novyy-ministr-energetiki-almasadam-satkaliev-prines-prisyagu/