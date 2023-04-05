Серик Сапиев получил новую должность

Серик Сапиев. Фото: facebook.com/sportodagy

Прославленный казахстанский боксер Серик Сапиев стал председателем президиума Казахстанского союза спортсменов, сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Представители отечественного союза спортсменов отметили их работа трансформируется и требует подключения разных специалистов.

"Спорт давно перестал быть спецификой силы и реакции, это давно уже борьба методологии, науки и психологии. Для комплексного решения современных задач, анализа проблематики и своевременности мер союзом принято решение сформировать президиум, где будут подниматься все актуальные вопросы для коллегиального разрешения", - говорится в публикации о новой должности Сапиева.

Серик Сапиев был назначен на пост председателя президиума решением общего собрания, отметили в союзе.

Согласно официальному сайту Olympic.kz, Сапиев родился в городе Абай Карагандинской области 16 ноября 1983 года.

Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по боксу. Также Сапиев - Олимпийский чемпион XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладатель Кубка Вэла Баркера того же года.

После завершения спортивной карьеры занялся политикой. С февраля 2017 года и до начала 2019 года занимал должность депутата мажилиса парламента РК VI созыва, члена комитета по социально-культурному развитию. В конце января того же года возглавил комитет по делам спорта и физической культуры, в 2021 году покинул этот пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015626-serik-sapiev-poluchil-novuyu-dolzhnost/