Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР

Александр Данилов. Фото: пресс-служба правительства РК

Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

С июля 2020 по январь 2022 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004375-aleksandr-danilov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-mior/