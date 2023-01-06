Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР
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Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде.
Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.
Также занимал руководящие должности в частных организациях.
С июля 2020 по январь 2022 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.
С января 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004375-aleksandr-danilov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-mior/