Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Азамат Бейспеков. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова. Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2006 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

С 2009 по 2011 год — эксперт, главный эксперт Департаментов индустриальной политики и стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 годах — главный эксперт Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра.

С 2012 по 2015 год работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа Администрации президента.

С 2015 по 2020 год — консультант, инспектор, заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета безопасности Казахстана.

С 2020 по 2022 год занимал должность заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности.

С июня 2022 года и по настоящее время руководил аппаратом Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Ранее занимавший этот пост Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Напомним, в начале января в Казахстане сменился глава МИИР - новым министром индустрии и инфраструктурного развития вместо Каирбека Ускенбаева стал Марат Карабаев.

В конце января пост его заместителя - вице-министра индустрии и инфраструктурного развития - занял Ильяс Оспанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2008206-azamat-beyspekov-naznachen-vitse-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/