Ильяс Оспанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития
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Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Республики Казахстан.
На должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития назначен Оспанов Ильяс Есетович.
Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Астане.
Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".
С 2011 по 2012 год был инженером первой категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".
В 2012-2014 годы работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий.
В 2014 году был руководителем управления инновационной политики департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий.
В 2014-2016 годы работал на руководящих должностях в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.
С 2016 по 2017 год — заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО в Шымкенте.
С 2018 по 2020 год — заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.
С 2020 по 2021 год — президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".
В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".
С сентября 2021 года до сегодняшнего назначения был председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007353-ospanov-ilyas-naznachen-vitse-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/