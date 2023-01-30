Ильяс Оспанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Оспанов Ильяс. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Республики Казахстан.

На должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития назначен Оспанов Ильяс Есетович.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Астане.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

С 2011 по 2012 год был инженером первой категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

В 2012-2014 годы работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий.

В 2014 году был руководителем управления инновационной политики департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий.

В 2014-2016 годы работал на руководящих должностях в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

С 2016 по 2017 год — заместитель руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО в Шымкенте.

С 2018 по 2020 год — заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

С 2020 по 2021 год — президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".

В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".

С сентября 2021 года до сегодняшнего назначения был председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007353-ospanov-ilyas-naznachen-vitse-ministrom-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya/