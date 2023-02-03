Назначены два заместителя акима Мангистауской области

Руслан Бектемир и Канат Кульджанов. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Назначены два новых заместителя акима Мангистауской области - Руслан Бектемир и Канат Кульджанов. Сегодня, 3 февраля, их активу представил глава региона Нурлан Ногаев. Об этом сообщается на официальной странице акимата Мангистауской области в Facebook.

Обе кандидатуры были согласованы с Администрацией президента РК.

Руслан Бектемир. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Так, Руслан Бектемир окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Специальности: финансы, нефтегазовое дело, магистр государственного и муниципального управления. Имеет сертификаты "государственный аудитор" и "государственный аудитор высшей категории".

У нового заместителя акима Мангистауской области 24-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

Трудовой путь начал с должности налогового инспектора Налогового комитета по Актобе. В разные годы работал в налоговых органах, являлся финансовым директором в частном секторе, заместителем директора центра обслуживания населения Западно-Казахстанской области.

Был членом ревизионной комиссии ЗКО, руководителем управлений экономики и государственных закупок ЗКО.

Проходил службу в органах внутренних дел и экономических расследований в Астане, работал председателем ревизионной комиссии по Атырауской области, директором департамента внутреннего аудита Министерства энергетики РК.

С мая 2021 года по настоящее назначение занимал должность заместителя генерального директора ТОО "Мангистауский атомно-энергетический комбинат".

Канат Кульджанов. Фото: facebook.com/AkimatMangystau

Канат Кульджанов окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "правоведение".

Трудовой путь начал в 1996 году слесарем управления по технологическому транспорту в АО "Озенмунайгаз".

С 2002 по 2007 годы - главный специалист центра правовой статистики и специальной информации по Мангистауской области, помощник прокурора Жанаозена, прокурор управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры Мангистауской области.

С 2010 по 2012 годы - прокурор отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры, помощник генерального прокурора, старший помощник генерального прокурора.

С 2012 по 2016 годы - прокурор Байконура.

С 2016 по 2018 годы - начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Кызылординской области.

С 2018 по 2019 годы - начальник управления по защите общественных интересов Главной транспортной прокуратуры, старший помощник по международным отношениям главного транспортного прокурора, начальник отдела организационной работы департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

С 2019 года по настоящее назначение был заместителем генерального директора, директором юридического департамента АО "Авиационная администрация Казахстана".

Напомним, недавно также был назначен первый заместитель акима Мангистауской области. Им стал Жумабай Карагаев. Он имеет 22-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

С декабря 2019 года по январь 2022 года занимал пост вице-министра энергетики РК. Его, руководителей электронных торговых площадок и лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, задерживали сотрудники АФМ.

В отношении Жумабая Карагаева постановлением суда была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Однако позже дело было прекращено.

По информации официального сайта акимата Мангистауской области, регион находится на юго-западе Казахстана. Дата образования - 20 марта 1973 года. Административный центр - город Актау. Возглавляет Мангистаускую область Нурлан Ногаев.

Аппарат акима региона осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007932-naznacheny-dva-zamestitelya-akima-mangistauskoy-oblasti/