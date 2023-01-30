Нурлан Курмалаев стал вице-министром экологии и природных ресурсов

Нурлан Курмалаев. Фото: пресс-служба правительства РК

Нурлан Курмалаев назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Постановлением правительства РК Курмалаев Нурлан Саиынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в городе Алматы. Он окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании. Позже в разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

С 2015 по 2017 годы был заместителем, а также советником председателя правления АО "Astana Innovations".

С 2018 по 2019 годы являлся менеджером по цифровизации ЧУ КУ "Самрук Казына".

В 2019-2021 годах занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2021-2022 годах работа заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

С декабря 2022 года по настоящее время Курмалаев занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Отметим, что 2 января 2023 года президент Казахстана реорганизовал Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство экологии и природных ресурсов.

При этом полномочия и функции Минэкологии в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы были переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007365-nurlan-kurmalaev-naznachen-na-dolzhnost-vitse-ministra-ekologii-i-prirodnyh-resursov/