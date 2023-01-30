Ринат Мухаметкалиев стал заместителем акима Костанайской области

Ринат Мухаметкалиев. Фото: Акорда

Ринат Мухаметкалиев, ранее занимавший должность заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК, назначен заместителем акима Костанайской области. Об этом сообщили в акимате региона, передает "Наш Костанай".

Ринат Мухаметкалиев на новой должности будет курировать все вопросы социальной сферы. Он пришел на место Гауеза Нурмухамбетова, который стал депутатом сената.

Ринат Мухаметкалиев родился в 1981 году в селе Шалкар Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "юрист".

В 2002-2004 годах работал в частных и государственных организациях.

В 2004-2009 годах занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя руководителя управления, руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

В 2009-2010 годах был заместителем директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

В 2010-2021 годах - инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.

С сентября 2021 года по февраль 2022 года - руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы.

С февраля 2022 года на настоящее назначение занимал пост заведующего секретариатом руководителя Администрации президента РК.

Как отмечается на официальном сайте акимата Костанайской области, регион находится на севере Казахстана. Дата образования - 29 июля 1936 года. Административный центр - город Костанай.

Аппарат акима Костанайской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

Акимом Костанайской области в декабре 2022 года стал Кумар Аксакалов, который до этого возглавлял Северо-Казахстанскую область. Вакансия первого заместителя пока еще свободна. Заместителями являются Арман Абенов, Ерлан Спанов и теперь Ринат Мухаметкалиев. Аппаратом руководит Мурат Сандыбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007317-rinat-muhametkaliev-stal-zamestitelem-akima-kosatanayskoy-oblasti/