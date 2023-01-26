Вице-спикером сената стал Жакип Асанов

Жакип Асанов. Фото: facebook.com/SupcourtRK

Заместителем председателя сената парламента РК стал Жакип Асанов. Его кандидатуру выдвинул переизбранный глава сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев предложил кандидатуру Жакипа Асанова на пост замглавы сената парламента. Депутаты его поддержали.

"Спасибо за оказанное доверие. Это большая ответственность. Я это понимаю. Поэтому я готов приложить все свои знания и опыт для выполнения своих обязанностей", – заявил Асанов.

Напомним, что 8 декабря прошлого года Жакип Асанов был освобожден от должности председателя Верховного суда. На этом посту он проработал пять лет.

За годы своей карьеры Асанов, в числе прочего, являлся первым заместителем прокурора города Алматы, прокурором Павлодарской области, вице-министром юстиции РК, заместителем генпрокурора, а позже и генеральным прокурором Республики Казахстан.

Также сегодня депутаты избрали председателей постоянных комитетов сената.

Так, депутат Андрей Лукин возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Главой Комитета по финансам и бюджету стал Султанбек Макежанов.

Депутат Аскар Шакиров стал председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, а председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству избран Суиндик Алдашев.

В свою очередь председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке избран Нурторе Жусип, а председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий – Али Бектаев.

Добавим, что согласно регламенту сената парламента РК постоянные комитеты сената образуются для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению палаты.

При образовании постоянных комитетов сенат определяет их перечень и количественный состав, а затем избирает председателей комитетов и их членов открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов сената.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании сената, выдвинул Маулена Ашимбаева на пост председателя сената.

Позже, путем тайного голосования, сенаторы проголосовали за кандидатуру Ашимбаева. Таким образом, он был вновь избран на пост главы палаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006856-vitse-spikerom-senata-stal-zhakyp-asanov/