Ораз Жандосов покинул попечительский совет фонда "Қазақстан халқына"

Ораз Жандосов и Багдат Мусин. Фото: facebook.com/BagdatMussin

По собственной инициативе попечительский совет фонда "Қазақстан халқына" покинул Ораз Жандосов. Решение о прекращении его полномочий было принято сегодняшнем заседании совета, говорится на официальном сайте организации.

"Попечительским советом принято решение о прекращении полномочий члена попечительского совета Ораза Жандосова на основании его письменного уведомления по собственной инициативе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 5.5. Устава фонда состав попечительского совета, как правило, обновляется на одну треть ежегодно. При досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета новый член совета должен быть избран в течение месяца.

Подчеркивается, что ранее решением попечительского совета от 26 декабря 2022 года были прекращены полномочия двух его членов - Аружан Саин и Саиды Таукелевой.

При этом отмечается, что, согласно Уставу фонда, избрание членов попечительского совета осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов.

"Решением попечительского совета в соответствии с пунктами 5.3. и 5.5. Устава фонда членом попечительского совета избрана Нургазиева Бану Ганиевна - президент ОЮЛ (объединения юридических лиц - прим. ред.) в форме ассоциации "Гражданский Альянс Казахстана", – говорится в публикации.

Кандидатура была предложена Гражданским Альянсом Казахстана, который объединяет порядка четырех тысяч неправительственных организаций и гражданских активистов во всех регионах страны.

Бану Нургазиева - член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана и член Национального курултая при президенте РК. Награждена орденом "Құрмет", а также медалью "Ерен еңбегі үшін" и другими наградами.

Напомним, в мае прошлого года Ораз Жандосов стал внештатным советником министра цифрового развития Багдата Мусина.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Жандосов Ораз Алиевич родился в 1961 году в Алма-Ате (нынешнее название города - Алматы). Окончил Московский государственный университет им. М.Л. Ломоносова.

С 1987 по 1991 год занимал должность младшего научного сотрудника Института экономики Академии наук Казахстана.

С 1991 по 1993 год - консультант, заместитель руководителя Совета экономических консультантов Высшего экономического совета при президенте РК.

В 1993-1996 годы - председатель Национального агентства по иностранным инвестициям - первый заместитель Министра экономики РК.

С 1996 по 1998 год - председатель Национального Банка РК.

В 1998-1999 годы - первый заместитель премьер-министра - председатель Государственного комитета РК по инвестициям.

С 2000 по 2001 год - заместитель премьер-министра Казахстана. В 2003 году занимал пост помощника президента. После чего был председателем Агентства РК по урегулированию естественных монополий и защите конкуренции.

Кроме того, занимал должность председателя совета Ассоциации финансистов Республики Казахстан. С 2008 года - глава попечительского совета Ассоциации экономистов.

С 2022 года является членом президиума НПП РК "Атамекен", а также внештатным советником Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006046-oraz-zhandosov-pokinul-popechitelskiy-sovet-fonda-qazaqstan-halqyna/