Экс-министр финансов Ораз Жандосов стал внештатным советником Багдата Мусина

Ораз Жандосов и Багдат Мусин. Фото: facebook.com/BagdatMussin

Бывший министр финансов Казахстана Ораз Жандосов стал внештатным советником главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Об этом Мусин сообщил на своей .

По мнению Мусина, МЦРИАП "должно тесно работать с общественниками по разным экономическим сферам".

"Иногда для принятия важного решения необходимо опираться на опыт, и есть люди с большим опытом, к которым я могу обратиться в любое время суток за консультацией. Одним из таких профессионалов является Ораз Алиевич Жандосов, с которым мы знакомы еще со времен работы в "Казпочте", – написал министр.

В то время, по словам главы ведомства, Жандосов работал независимым директором, и вместе с Еленой Бахмутовой – на тот момент председателем совета директоров – "очень многое дали" Мусину в плане опыта, а также корректировали его действия как председателя правления.

"У нас сформировалась очень грамотная система корпоративного управления, которую хочу внедрить и здесь, в МЦРИАП. Поэтому я пригласил Ораза Алиевича в качестве внештатного советника, который будет консультировать меня", – резюмировал глава министерства.

Ораз Жандосов родился 26 октября 1961 года в Алматы. Женат, имеет сына и двух дочерей. В 1987 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик".

В разные годы был главой Нацбанка Казахстана, помощником президента, заместителем премьер-министра. Член президиума НПП "Атамекен", член попечительского совета фонда "Қазақстан халқына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1970589-eks-ministr-finansov-oraz-zhandosov-stal-vneshtatnym-sovetnikom-bagdata-musina/