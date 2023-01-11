Токаев назначил послов в ряде стран

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении послов РК в ряде стран, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Указами президента:

Мусаев Данат Умирбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;

Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно Африканской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;

Турсунов Адиль Капанулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

Жигалов Константин Васильевич освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству;

Тумыш Канат Кобыландыулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.

Также стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев назначил Тумыша Каната на пост заместителя министра иностранных дел Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004921-tokaev-naznachil-poslov-v-ryade-stran/