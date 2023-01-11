Тумыш Канат стал заместителем главы МИД

Тумыш Канат. Фото: gov.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Тумыша Каната на пост заместителя министра иностранных дел Казахстана, передает пресс-служба президента Республики Казахстан в Telegram.

"Распоряжением главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной в официальном новостном Telegram-канале МИД РК, Тумыш Канат родился 7 ноября 1975 года в Актобе. В 1997 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Международные экономические отношения".

Дипломатическую карьеру начал с должности референта Управления Государственного протокола МИД Казахстана в 1997 году.

С 1998 по 2005 год работал на различных должностях в центральном аппарате МИД Казахстана, а также в Генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле, посольствах РК в Анкаре и Будапеште.

С 2005 года прошел этапы карьерного роста от первого секретаря Департамента международных организаций и проблем безопасности до заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

С 2010 по 2014 год был заместителем исполнительного директора Департамента общеазиатского сотрудничества.

В 2014-2015 годы являлся советником Министра иностранных дел.

В феврале 2015 года был назначен советником-посланником постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

С августа 2016 года занимал пост заместителя постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета Безопасности ООН.

С 12 июля 2019 года был послом Казахстана в Южной Африке.

Свободно владеет английским и турецким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004920-tumysh-kanata-stal-zamestitelem-glavy-mid/