Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции

Алмат Мадалиев. Фото: gov.kz

Постановлением правительства Мадалиев Алмат Курмангазыевич освобожден от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Мадалиев Алмат Курмангазыевич родился в 1986 году в Алматы.

Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Школу права Университета им. Джорджа Вашингтона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году юристом ОФ "Выбор молодых".

С 2009 по 2010 год занимал различные должности в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.

С октября 2010 года работал в структуре министерства юстиции РК.

С марта 2019 года по настоящее время – вице-министр юстиции РК.

Напомним, 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Ескараева Азамата Несипбаевича министром юстиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004584-almat-madaliev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-yustitsii/