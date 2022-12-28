Бауржан Асанов. Фото: gov.kz

Назначен новый заместитель акима Карагандинской области. Им стал Бауржан Асанов, который до этого возглавлял Абайский район. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Бауржан Асанов будет курировать вопросы аграрно-промышленного комплекса, земельные, ветеринарии и природопользования.

Он родился в 1968 году в Караганде. В 1992 году окончил Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. В 2003 году получил диплом юриста в Карагандинском государственном университете имени Букетова.

В 2009 году окончил Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза". В 2019 году получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Доктор делового администрирования. По специальности: ветеринарный врач, юрист, экономист.

На госслужбе с 2006 года. В разные годы руководил отделами сельского хозяйства и земельных отношений Караганды, Управлением сельского хозяйства Карагандинской области, управлением политики занятости населения департамента занятости населения Министерства труда и соцзащиты населения РК в Астане, Управлением ветеринарии Карагандинской области.

С декабря 2017 года и до настоящего назначения работал акимом Абайского района.

Напомним, 8 декабря Карагандинскую область возглавил Ермаганбет Булекпаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003380-naznachen-novyy-zamestitel-akima-karagandinskoy-oblasti/