Перестановки среди коммунальщиков в Мангистау продолжаются

Жасулан Суюнчалиев. Фото: с сайта Lada.kz

Сегодня, 10 декабря, поменяли руководителя ТОО "МАЭК". Новым генеральным директором стал Жасулан Суюнчалиев. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Сегодня аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу ТОО "МАЭК" нового генерального директора Жасулана Суюнчалиева. Он занял место ушедшего по собственному желанию Талгата Есентугелова.

Глава региона подчеркнул, что опыт и компетенции нового руководителя помогут ему совместно с коллективом ТОО "МАЭК" модернизировать предприятие.

Нурлан Ногаев поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками комбината, отметив, что от слаженности их работы зависит бесперебойное обеспечение региона питьевой водой, теплом и электроэнергией.

Жасулан Суюнчалиев окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет.

Ранее он занимал должности директора ГКП "Каспий Жылу Су Арнасы", советника генерального директора АО "КазНИСА", заместителя акима Атырауской области, заместителя председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики РК, руководителя управления ГАСК Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК.

Также руководил управлением строительства Западно-Казахстанской области, был главным экспертом управления архитектуры, градостроительства и госградкадастра департамента архитектуры, проектных работ и сметных норм Агентства по делам строительства и ЖКХ, занимал другие должности.

Напомним, ранее стало известно, что аким Мангистауской области объявил выговоры чиновникам и руководству "МАЭК" из-за проблем с водой и отоплением в Актау. После этого руководитель управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев покинул должность по собственному желанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000969-perestanovki-sredi-kommunalschikov-v-mangistau-prodolzhayutsya/