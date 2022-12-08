Главу управления освободили от должности после выговора акима Мангистау

Бердибек Картбаев. Фото: Lada.kz

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает Lada.kz.

В ведомстве рассказали, что глава управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев освобожден от занимаемой должности.

"Бердибек Картбаев освобожден от должности по собственному желанию согласно поданному заявлению", - сообщили в акимате Мангистауской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Актау наблюдаются проблемы с подачей горячей воды, горожане начали жаловаться на холод в квартирах.

Позже аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел совещание по вопросам обеспечения города теплом и водой, на котором объявил выговоры чиновникам и руководству "МАЭК-Казатомпром". В их числе оказался руководитель управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000706-glavu-upravleniya-osvobodili-ot-dolzhnosti-posle-vygovora-akima-mangistau/