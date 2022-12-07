Назначен первый замглавы Департамента полиции Астаны

Даурен Казбеков. Фото: t.me/police_of_kz

Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность первого заместителя начальника Департамента полиции Астаны назначен полковник полиции Даурен Казбеков, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Начальник столичного ДП Марат Тулебаев представил его личному составу.

Даурен Казбеков родился 19 сентября 1982 года в Кокшетау.

Более 20 лет проработал в органах внутренних дел на различных должностях, начиная со среднего начальствующего состава.

С 2017 по 2019 год – начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Нур-Султана.

С 2019 по 2022 год – начальник Управления полиции района “Байконыр” Департамента полиции города Нур-Султана.

С 2022 года – первый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области.

С 2 декабря 2022 года – первый заместитель начальника Департамента полиции города Астаны.

Напомним, в феврале этого года заместителем начальника полиции Астаны был назначен Эльдар Данияров.

Кроме того, приказом МВД РК начальником Управления собственной безопасности ДП Астаны был назначен подполковник полиции Жанат Кожахметов.

Между тем Департамент полиции Астаны с 27 января текущего года возглавляет Марат Тулебаев, ранее он был начальником Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000541-naznachen-pervyy-zamglavy-departamenta-politsii-astany/