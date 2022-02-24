Эльдар Данияров стал заместителем начальника полиции Нур-Султана

Эльдар Данияров. Фото: страница Эльдара Даниярова в Facebook

В Департаменте полиции Нур-Султана на руководящие должности назначены сразу двое сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Приказом МВД РК на должность заместителя начальника ДП города Нур-Султана назначен подполковник полиции Эльдар Данияров", – сообщили в пресс-службе ДП.

Эльдар Данияров окончил Алматинскую академию МВД РК имени М. Есболатова. В органах внутренних дел с 2000 года, начинал службу старшим инспектором отдельного специализированного батальона дорожной полиции столицы.

Ранее занимал пост главы Управления тылового обеспечения департамента.

Также должность получил Жанат Кожахметов.

"Приказом МВД РК начальником Управления собственной безопасности ДП города Нур-Султана назначен подполковник полиции Жанат Кожахметов", – добавили в полиции.

Кожахметов Жанат Сергеевич окончил Карагандинскую юридическую академию. В ОВД с 2007 года, службу начинал с районного следователя ДП Карагандинской области.

Ранее он являлся заместителем начальника УСБ ДП города Нур-Султана.

Представив вновь назначенных личному составу, начальник Департамента полиции генерал-майор Марат Тулебаев поставил ряд конкретных задач.

"Одним из условий эффективной работы полиции являются принимаемые меры по противодействию коррупции в собственных рядах органов. Для снижения коррупционных рисков и сокращения количества жалоб на действия сотрудников в служебных кабинетах функционирует «сплошное видеонаблюдение», введена трёхзвенная модель уголовного процесса, позволяющая обеспечить прозрачность всего уголовного процесса", – сказал глава департамента.

Ранее были назначены заместители начальников полиции Восточно-Казахстанской области. Ими стали Ербол Бекпаев и Елдос Закимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957804-eldar-daniyarov-stal-zamestitelem-nachalnika-politsii-nur-sultana/