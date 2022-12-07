Кого еще рассматривали вместо Даниала Ахметова на должность акима ВКО

Ренат Курмамбаев. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня в Усть-Каменогорск прибыли премьер-министр Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу. Они приняли участие в собрании депутатов маслихатов Восточно-Казахстанской области всех уровней, передает официальный Telegram-канал Правительства РК.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Ахметова Даниала Кенжетаевича и Курмамбаева Рената Тлеухановича.

Собрание депутатов. Фото: t.me/KZgovernment

По итогам открытого голосования из 117 депутатов 94 отдали голос за Даниала Ахметова, 23 депутата проголосовали за кандидатуру Рената Курмамбаева, который является акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Даниал Ахметов. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, ранее стало известно, что указом главы государства Даниал Ахметов переназначен на пост акима Восточно-Казахстанской области. Эту должность он занимает с ноября 2014 года.

Также сегодня назначили акима Павлодарской области. Им стал Асаин Байханов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000536-kogo-esche-rassmatrivali-vmesto-daniala-ahmetova-na-dolzhnost-akima-vko/