Кто претендовал на пост акима Алматы, рассказали в Администрации президента

Ерболат Досаев. Фото: t.me/bort_01

Руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматы, на котором были рассмотрены кандидатуры на пост акима мегаполиса, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Руководитель Администрации президента зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима города Алматы Ерболата Досаева и Беккали Торгаева.

В ходе открытого голосования 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева, 8 депутатов проголосовали за Беккали Торгаева. По итогам голосования указом президента акимом города Алматы был назначен Ерболат Досаев.

Представляя Ерболата Досаева в качестве главы Алматы, Мурат Нуртлеу отметил его большой опыт работы на ответственных руководящих должностях.

Руководитель Администрации президента напомнил об актуальности решения задач, поставленных главой государства в ходе недавней рабочей поездки в Алматы. В частности, речь идет о диверсификации экономики мегаполиса путем развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативной индустрии. В число приоритетных направлений работы также входят развитие Алматинского горного кластера от Тургеня до Каскелена, модернизация автомобильных дорог и создание новых рабочих мест.

В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени главы государства выразил благодарность всем жителям Алматы за поддержку политических преобразований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999980-kto-krome-dosaeva-mog-zanyat-post-akima-almaty-rasskazali-v-administratsii-prezidenta/