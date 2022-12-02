Кто вместо Нурлана Ногаева мог возглавить Мангистаускую область

Назначение. Фото: Акорда

Сегодня руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу прибыл в Актау с рабочим визитом. Здесь он принял участие в совещании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауской области, передает официальный сайт Акорды.

На совещании было зачитано письмо, в котором глава государства выдвинул кандидатуры Даулетжана Хасанова (генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз") и Нурлана Ногаева на должность акима Мангистауской области.

В ходе открытого голосования за Даулетжана Хасанова проголосовали 23 депутата, за Нурлана Ногаева - 93.

По результатам голосования указом президента Казахстана Нурлан Ногаев был назначен акимом Мангистауской области.

Руководитель Администрации президента отметил, что вновь назначенный глава региона - опытный специалист, который плодотворно трудился на различных ответственных постах, и пожелал ему успехов.

Напомним, ранее стало известно, что Нурлан Ногаев остался акимом Мангистауской области.

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999946-kto-vmesto-nurlana-nogaeva-mog-vozglavit-mangistauskuyu-oblast/