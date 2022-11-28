Ермека Сагимбаева переназначили на пост главы КНБ

Ермек Сагимбаев. Фото: gov.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сагимбаева Ермека Алдабергеновича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Ермек Сагимбаев родился 11 октября 1967 года в Алматинской области.

Окончил Казахский политехнический институт по специальности "Инженер-электромеханик", а также КазНУ им. Аль-Фараби по специальности "Юриспруденция".

Свою карьеру начал в 1994 году: с этого времени и до 2006 года он служил на офицерских должностях в органах нацбезопасности.

В мае 2006 года был зачислен в кадры Службы охраны президента РК.

С мая 2019 года до июля 2021 года был начальником Службы охраны президента РК.

В январе 2022 года получил пост главы Комитета нацбезопасности.

Напомним, после инаугурации Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, стали исполняющими обязанности в Казахстане.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999172-ermeka-sagimbaeva-perenaznachili-na-post-glavy-knb/