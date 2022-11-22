Гулкасиму Суентаеву назначили заместителем акима Актюбинской области

Гулкасима Суентаева. Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

По согласованию с администрацией президента РК, распоряжением главы региона заместителем акима области назначена Гулкасима Суентаева, об этом говорится на официальном сайте акимата Актюбинской области.

Аким области Ералы Тугжанов представил нового заместителя руководителям местных исполнительных органов, отметив, что Гулкасима Суентаева будет курировать финансовый блок, вопросы индустриально-инновационного развития региона и другие.

Она окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, а также Алматы Менеджмент Университет по специальности "Экономика", "Магистр делового администрирования".

Трудовую деятельность начала в 1983 году бухгалтером Централизованной бухгалтерии №1 Актюбинского городского отдела здравоохранения.

В разные годы занимала должности главного специалиста бюджетного отдела Актюбинского городского финансового отдела, Актюбинского областного отделения Фонда обязательного страхования, директора Актюбинского областного отделения Центра оплаты медицинских услуг.

Также работала начальником управления бухгалтерского учета, государственных закупок и анализа инвестиционных программ-главным бухгалтером Агентства РК по делам здравоохранения, начальником управления бухгалтерского учета, отчетности и финансирования департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК, заместителем начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Актюбинской области.

Кроме этого, она возглавляла департамент экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, департамент экономики и финансов ТОО "СК-Фармация" Министерства здравоохранения и социального развития РК, заведовала отделом организационно-контрольной и кадровой работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, руководила управлением финансов Актюбинской области.

До назначения в течение четырех лет Суентаева руководила управлением экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

Напомним, в конце октября заместитель акима Актюбинской области Ермек Кенжеханулы покинул свой пост, который занимал с прошлого года. Он стал заместителем акима Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1998486-gulkasimu-suentaevu-naznachili-zamestitelem-akima-aktyubinskoy-oblasti/