Досрочно прекращены полномочия главы Банка развития Казахстана Абая Саркулова

Абай Саркулов. Фото: kdb.kz

Полномочия главы Банка развития Казахстана Абая Саркулова досрочно прекращены, сообщается на официальном сайте БРК.

"Решением единственного акционера (АО "НУХ "Байтерек") от 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления Банка.

Председателем правления БРК Абая Саркулова назначили в апреле 2019 года, на этом посту он сменил Болата Жамишева.

Напомним, что 11 января Касым-Жомарт Токаев в мажилисе заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952918-dosrochno-prekrascheny-polnomochiya-glavy-banka-razvitiya-kazahstana-abaya-sarkulova/