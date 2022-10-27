Руслан Искаков покинул пост главы Банка развития Казахстана

Руслан Искаков. Фото: qaztrade.org.kz

Глава Банка Развития Казахстана Руслан Искаков покинул свой пост, который он занимал с середины февраля этого года, об этом сообщает " МИА Казинформ", ссылаясь на службу по связям с общественностью Банка.

"26 октября единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" – национальный управляющий холдинг "Байтерек" – досрочно прекратил полномочия председателя правления Искакова Руслана Викторовича, принявшего решение покинуть Банк по собственному желанию", – говорится в заявлении компании.

Напомним, председателем правления и членом совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) Руслан Искаков был избран 16 февраля этого года. До этого назначения Искаков возглавлял другую дочернюю организацию холдинга "Байтерек" – АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".

Банк Развития Казахстана это государственный банк Казахстана со штаб-квартирой в Астане. Согласно информации, которая размещена на официальном сайте банка, БРК специализируется на финансировании и развитии среднего и крупного бизнеса. Как отмечается на сайте БРК, до 2023 года основными стратегическими направлениями деятельности Банка развития являются содействие росту национальной экономики в партнерстве с бизнесом, совершенствование операционной деятельности, управление финансовыми ресурсами для удовлетворения потребностей бизнеса.

С 2014 года должность председателя правления АО "Банк Развития Казахстана" занимал Болат Жамишев. В апреле 2019 года он по собственному желанию покинул этот пост.

Тогда же, в апреле 2019 года, председателем правления и членом совета директоров БРК был избран Абай Саркулов, на этом посту он проработал до января 2022 года. 24 января его полномочия были досрочно прекращены. До назначения Руслана Искакова, с конца января до середины февраля, исполняющим обязанности главы БРК была Сандугаш Кенжебаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1994625-ruslan-iskakov-pokinul-post-glavy-banka-razvitiya-kazahstana/