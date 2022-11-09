Новоизбранный депутат Дмитрий Легкий принес присягу народу Казахстана

Дмитрий Легкий. Фото: facebook.com/legk.d

Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента РК депутат Дмитрий Легкий принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер палаты Ерлан Кошанов напомнил, что по итогам выборов Народной партии Казахстана постановлением ЦИК был зарегистрирован депутат мажилиса Легкий Дмитрий Максимович.

Далее депутат принес присягу.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал он.

Депутата Дмитрия Легкого избрали в состав комитета мажилиса по социально-культурному развитию.

Дмитрий Максимович - историк, общественный деятель, имеет большой опыт преподавательской деятельности, долгие годы работал заведующим на историческом и юридическом факультетах Костанайского пединститута и затем Костанайского государственного университета имени Байтурсынова.

Напомним, ранее мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айбека Паяева. Вакантный мандат депутата мажилиса получил член Народной партии Казахстана (НПК) и историк из Костаная Дмитрий Легкий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1996347-novoizbrannyy-deputat-dmitriy-legkiy-prines-prisyagu-narodu-kazahstana/