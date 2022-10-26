Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айбека Паяева

Айбек Паяев. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании палаты поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Айбека Паяева, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК Шавкат Утемисов отметил, что Айбек Паяев подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

"В соответствии с Конституцией и законом "О Парламенте и статусе его депутатов" в связи с поданным заявлением ЦИК вносит предложение о досрочном прекращении полномочия депутата Айбека Паяева", — сказал Утемисов.

Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Айбека Паяева от НПК.

Айбек Паяев родился 29 февраля 1980 года.

Имеет юридическое и экономическое образование. Закончил юридический факультет по специальности "следователь-криминалист" Казахского гуманитарно-юридического университета, а также экономический факультет по специальности "экономист-международник" университета "Кайнар".

Трудовой путь начал в 2003 году в отделе договоров и претензионно-исковой работы Управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2004 по 2021 год занимал различные должности в органах Министерства финансов РК.

С января 2021 года - депутат VII созыва мажилиса парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету, избран по партийному списку партии "Народная партия Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1994295-mazhilis-dosrochno-prekratil-polnomochiya-deputata-aybeka-payaeva/