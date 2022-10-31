Дмитрий Легкий стал депутатом мажилиса

Дмитрий Легкий. Фото: facebook.com/legk.d

Вакантный мандат депутата мажилиса получил член Народной партии Казахстана (НПК) и историк из Костаная Дмитрий Легкий, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.

На сайте опубликовано постановление о регистрации мажилисмена.

"Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Народная партия Казахстана" Легкому Дмитрию Максимовичу. Зарегистрировать Легкого Дмитрия Максимовича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан. Вручить Легкому Дмитрию Максимовичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", — говорится в документе ЦИК.

Дмитрий Максимович родился в 1957 году в Украине. Окончил Костанайский педагогический институт в 1980-м. Является доктором исторических наук.

Напомним, на прошлой неделе мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айбека Паяева. Отмечалось, что Паяев сам подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1995014-dmitriy-legkiy-stal-deputatom-mazhilisa/