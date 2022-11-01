Главу управления городской мобильности освободили от должности в Алматы

Гани Мурзаханов. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев снял с должности руководителя Управления городской мобильности. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе акимата города.

"В соответствии с распоряжением акима города Алматы, Мурзаханов Гани Ауезханович освобожден от занимаемой должности руководителя управления городской мобильности", — сообщили в пресс-службе.

О том, кто назначен на освободившийся пост, не сообщается.

Гани Мурзаханов руководил управлением с мая 2021 года. Ранее он работал заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, а с 2016 по 2021 годы являлся директором ГКП "Алматы тазалық".

Управление городской мобильности контролирует сферы общественного транспорта, пассажирских перевозок и автомобильных дорог на территории Алматы. Также в задачи УГМ входят развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; улучшение качества пассажирского обслуживания; повышение уровня безопасности на автодорогах и так далее.

В прошлом месяце Мухит Азирбаев был освобожден от должности заместителя акима Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1995244-rukovoditelya-upravleniya-gorodskoy-mobilnosti-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-almaty/