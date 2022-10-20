Назначен главный полицейский Улытауской области

Каиркен Алиев. Фото: официальный сайт ДП Карагандинской области

Каиркена Алиева назначили начальником Департамента полиции Улытауской области. До этого он временно исполнял обязанности главы полиции в этом регионе, передает МИА "Казинформ".

О назначении сообщил глава МВД Марат Ахметжанов во время визита в Улытаускую область, где встретился с населением Жезказгана.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции назначен полковник полиции Алиев Каиркен Жетписбаевич", — сообщил Ахметжанов.

Судя по информации, опубликованной на сайте ДП Карагандинской области, полковник полиции Алиев Каиркен является уроженцем Жанааркинского района. Трудится в органах внутренних дел с 2000 года.

В 2009 году занимал должность главы отделения по борьбе с организованной преступностью ОВД в городе Балхаш.

С 2009 по 2010 год был начальником отдела по борьбе с организованной преступностью по Темиртау УБОП ДВД Карагандинской области.

В 2013-2014 годы — заместитель начальника УВД Темиртау.

Также занимал должность начальника отдела полиции города Сарань, затем его назначили замначальника ДП Карагандинской области.

А в августе этого года стал временно исполняющим обязанности главы ДП Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1993671-naznachen-glavnyy-politseyskiy-ulytauskoy-oblasti/