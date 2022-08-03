Кайыркен Алиев назначен временно исполняющим обязанности главы ДП Улытауской области

Кайыркен Алиев. Фото: официальный сайт ДП Карагандинской области

Заместителя главы Департамента полиции Карагандинской области Кайыркена Алиева назначили на новую должность - теперь он временно возглавляет полицию в одном из новых регионов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ведомстве, полковник полиции Алиев был назначен временно исполняющим обязанности главы ДП Улытауской области.

Каиркен Жетписбавевич Алиев родился в 1977 году в Жанааркинском районе Карагандинской области.

В органах внутренних дел работает с 2000 года. Трудился на различных должностях в подразделениях ДВД Карагандинской области, начиная от участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних до старшего оперуполномоченного.

В 2009 году занимал должность начальника отделения по борьбе с организованной преступностью ОВД города Балхаш.

С 2009 по 2010 годы нес службу в качестве начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по городу Темиртау УБОП ДВД Карагандинской области.

С 2013 по 2014 годы был заместителем начальника УВД города Темиртау.

Также служил в качестве начальника отдела полиции города Сарань.

До нового назначения был заместителем начальника ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981558-kayyrken-aliev-naznachen-vremenno-ispolnyayuschim-obyazannosti-glavy-dp-ulytauskoy-oblasti/