Димитрий Гариков назначен заместителем акима Абайской области
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Димитрий Гариков назначен заместителем акима Абайской области. Его активу региона представил глава области Нурлан Уранхаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.
Димитрий Александрович родился в селе Бородулиха Восточной-Казахстанской области.
Окончил Семипалатинский строительный техникум, в 2000 году - Восточно-Казахстанский технический университет им. Серикбаева.
Трудовой путь начал кочегаром АО "Служба быта" в родном селе. Затем был оператором Бородулихинской МАЗС, главным специалистом аппарата акима Бородулихинского района, заведующим АЗС в селе Дмитриевка Бородулихинского района.
Также работал начальником государственного коммунального многоотраслевого предприятия "Коммунальное хозяйство", начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района, начальником ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО".
Занимал должность заместителя акима Бородулихинского района, начальника ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО", заместителя акима Семея, акима Курчатова, заместителя акима Восточно-Казахстанской области, начальника ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО".
До настоящего назначения был заместителем акима Семея.
Напомним, ранее стало известно, что Нурбол Нурсагатов, занимавший должность заместителя акима Абайской области, возглавил Семей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991629-dimitriy-garikov-naznachen-zamestitelem-akima-abayskoy-oblasti/