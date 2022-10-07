Димитрий Гариков. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Димитрий Гариков назначен заместителем акима Абайской области. Его активу региона представил глава области Нурлан Уранхаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата региона.

Димитрий Александрович родился в селе Бородулиха Восточной-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский строительный техникум, в 2000 году - Восточно-Казахстанский технический университет им. Серикбаева.

Трудовой путь начал кочегаром АО "Служба быта" в родном селе. Затем был оператором Бородулихинской МАЗС, главным специалистом аппарата акима Бородулихинского района, заведующим АЗС в селе Дмитриевка Бородулихинского района.

Также работал начальником государственного коммунального многоотраслевого предприятия "Коммунальное хозяйство", начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района, начальником ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО".

Занимал должность заместителя акима Бородулихинского района, начальника ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО", заместителя акима Семея, акима Курчатова, заместителя акима Восточно-Казахстанской области, начальника ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО".

До настоящего назначения был заместителем акима Семея.

Напомним, ранее стало известно, что Нурбол Нурсагатов, занимавший должность заместителя акима Абайской области, возглавил Семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991629-dimitriy-garikov-naznachen-zamestitelem-akima-abayskoy-oblasti/