Серик Аширов назначен шефом протокола премьер-министра

Серик Аширов. Фото: t.me/KZgovernment

Серик Аширов был назначен на должность шефа протокола премьер-министра Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

"Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола премьер-министра РК", – говорится в сообщении правительства.

Напомним, ранее, находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата.

Также премьер-министр посетил село Аулиеколь, где ознакомился с ходом строительства новых домов для граждан, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1988688-serik-ashirov-naznachen-shefom-protokola-premer-ministra/