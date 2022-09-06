Галымжан Орынов возглавил ДГД по Улытауской области

Галымжан Орынов. Фото: КГД МФ РК

Галымжан Орынов назначен руководителем Департамента государственных доходов по Улытауской области. Соответствующий приказ подписал заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Галымжан Орынов родился в 1975 году в Туркестанской области области.

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором. До 2018 года занимал различные должности в Налоговом комитете по Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2019 годы руководил Управлением финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая 2019 года работал руководителем Департамента государственных доходов по Кызылординской области.

Напомним, ранее стало известно, что Дулат Нурмолдин возглавил Департамент государственных доходов по Акмолинской области. До этого он был руководителем ДГД по Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986356-galymzhan-orynov-vozglavil-dgd-po-ulytauskoy-oblasti/