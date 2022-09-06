Назначен руководитель ДГД по Акмолинской области

Дулат Нурмолдин. Фото: КГД МФ РК

Департамент государственных доходов по Акмолинской области возглавил Дулат Нурмолдин. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ.

5 сентября руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекулы представил Дулата Нурмолдина коллективу ДГД по Акмолинской области.

Дулат Нурахметович родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области.

По образованию - инженер-гидротехник, экономист, юрист, финансист. Окончил Омский государственный сельскохозяйственный институт, Современный гуманитарный институт в Москве и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет.

Трудовую деятельность начал с должности инспектора в налоговой сфере в 1992 году.

В период с 1999 по 2008 годы занимал различные посты в налоговых органах по Северо-Казахстанкой области.

С 2008 по 2010 годы был начальником Налогового департамента по Южно-Казахстанской области.

В 2010-2014 годах руководил Налоговым департаментом по Акмолинской области.

В 2014-2015 годах занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

В 2015-2019 годах являлся секретарем маслихата Акмолинской области.

С мая 2019 года возглавлял Департамент государственных доходов по Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986352-naznachen-rukovoditel-dgd-po-akmolinskoy-oblasti/