Сменился аким города Текели

Алмас Адиль. Фото: gov.kz

Алмас Адиль назначен акимом города Текели. Соответствующее распоряжение подписал аким Жетысуской области. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Алмас Кабдулович родился в 1980 году. Образование - высшее. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби и институт "Жетысу" по специальностям: "международное право", "финансы".

Трудовой путь начал юристом в АО "Кайнар".

В разные годы работал юристом в филиалах Национального банка РК и "Казкоммерцбанка" в Талдыкоргане, директором ИП "Таникеева М.А.", главным специалистом, заведующим отделом, руководителем аппарата акима города, заместителем акима Талдыкоргана, заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

С июля 2016 года занимал пост акима Коксуского района.

Распоряжением акима Жетысуской области Батыр Молдахметов освобожден от должности акима Текели по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986252-smenilsya-akim-goroda-tekeli/