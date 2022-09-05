Нуржан Кудайбергенов. Фото: gov.kz

Нуржан Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области. Его кандидатуру согласовали с Администрацией президента РК. Распоряжение подписал глава региона. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Алматинской области.

Нуржан Кенесович родился в 1963 году, образование - высшее. В 1986 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности "архитектор", в 2010 году - Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности "экономика и бизнес".

Трудовой путь начал в 1986 году инженером Казахстанского фосфорного производственного научно-исследовательского института.

В разные годы работал архитектором государственного проектного института "Алматы Генплан", архитектором малого архитектурно-производственного предприятия "Саулет", инженером-архитектором ГККП "Геосаулет", главным специалистом - главным архитектором аппарата акима Илийского района, начальником отдела градостроительства и строительства Илийского района, заместителем акимов Текели и Енбекшиказахского района.

Также был первым заместителем акима Енбекшиказахского района.

С сентября 2019 года занимал должность акима Райымбекского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986152-nurzhan-kudaybergenov-naznachen-zamestitelem-akima-almatinskoy-oblasti/