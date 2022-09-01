Андрей Линник досрочно сложил полномочия депутата мажилиса

Андрей Линник. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса на первом в этой сессии пленарном заседании палаты поддержали прекращение полномочий депутата Андрея Линника, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов заявил, что Андрей Линник подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента.

"В этой связи ЦИК РК подает решение о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Линники. Прошу поддержать", - сказал он.

Депутаты проголосовали за данное предложение.

Напомним, что сегодня шесть новых депутатов сената принесли присягу. Депутаты сената от новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской – поклялись верно служить народу Казахстана. Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что 24 августа состоялись выборы. Он поприветствовал новых сенаторов и поздравил их с победой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985758-andrey-linnik-dosrochno-slozhil-polnomochiya-deputata-mazhilisa/