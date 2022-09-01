Шесть новых депутатов сената принесли присягу

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Депутаты сената от новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской – поклялись верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что 24 августа состоялись выборы депутатов сената во вновь образованных Абайской, Жетысуской и Улытауской областях.

"Наши ряды пополнили шесть сенаторов. Поздравляю вновь избранных депутатов с победой на выборах. Вы трудились в разных сферах, много лет успешно работали в регионах, надеемся, что теперь вы с честью будете исполнять свои депутатские обязанности, широко используя свой опыт законотворческой деятельности", – заявил он.

После этого депутаты Айнур Аргынбекова, Советбек Медебаев, Амангельды Толамисов, Бакытжан Байахметов, Галиаскар Сарыбаев и Серик Шайдаров принесли присягу перед палатой.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – зачитали вновь избранные сенаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985725-shest-novyh-deputatov-senata-prinesli-prisyagu/