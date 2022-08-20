Сменивший Бахыта Султанова и.о. министра торговли получил еще один пост

Серик Жумангарин. Фото: eec.eaeunion.org

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин вошел в Совет Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК.

"Республику Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии будет представлять исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Соответствующее официальное уведомление поступило в ЕЭК", - указывается в сообщении.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что глава государства подписал указ об освобождении Бахыта Султанова от должности заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции РК.

Исполняющим обязанности был назначен Серик Жумангарин, который до этого возглавлял Агентство по защите и развитию конкуренции. Позже он в кулуарах кабмина рассказал, как казахстанцы оценивают работу его предшественника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1984083-smenivshiy-bahyta-sultanova-io-ministra-torgovli-poluchil-esche-odin-post/