Назначен руководитель ДГД по Жетысуской области

Талгат Козбеков. Фото: КГД МФ РК

Руководителем Департамента государственных доходов по Жетысуской области назначен Талгат Козбеков. Соответствующий приказ подписал заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

Талгат Козбеков родился 23 сентября 1976 года в селе Коктал Панфиловского района бывшей Талдыкорганской области.

Он окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности "экономист-маркетолог" и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления государственных доходов по Панфиловскому району.

С 2020 года работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области.

С марта 2022 года до настоящего назначения возглавлял Департамент государственных доходов по Алматинской области.

Напомним, ранее стало известно, что Кулмуханбет Исаков стал руководителем ДГД по Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983711-naznachen-rukovoditel-dgd-po-zhetysuskoy-oblasti/